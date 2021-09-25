В ФРГ выпустили сувенирные монеты в честь уходящей из политики Меркель

15:16
Фото: kremlin.ru
В честь уходящей из политики Ангелы Меркель в ФРГ выпустили золотые монеты с ее портретом. Немецкие онлайн-магазины монет и драгоценных металлов предлагают приобрести сувениры на память о завершении 16-летней эпохи канцлера Германии.
Монета весом в 0,3 грамма обойдется желающим в 49 евро. На сувенире указаны годы, в течение которых Меркель была на посту канцлера (2005-2021).
Ранее в Германии выпустили памятные золотые пластинки того же веса. На них также изображена Ангела Меркель.
Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября. По их результатам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ангела Меркель заявила, что не планирует переизбираться на эту должность и покинет политику после выборов.
Ранее немецкая фабрика плюшевых медведей города Кобурга сделала коллекционного медведя стоимостью 189 евро по случаю ухода Ангелы Меркель.
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