Меркель перед уходом с поста канцлера стала прототипом для плюшевого мишки

12:40
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Nicolas Armer
Немецкая фабрика плюшевых медведей города Кобурга сделала коллекционного медведя стоимостью 189 евро по случаю ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, сообщает агентство Dpa.
Фабрика с вековой историей создает плюшевых медведей, которые посвящены известным личностям. В ее коллекции имеются мишки бывших президентов США Барака Обамы, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, канцлера ФРГ Гельмута Шмидта, а также королевы Великобритании Елизаветы II.
"Все, что имеет статус и имя в мире, представлено в нашем шоуруме", – заявил директор фабрики Мартин Германн.
По словам Германна, создатели производят не детские игрушки, а предметы искусства. Мишка Меркель одет в красный пиджак и черные брюки и держит пальцы ромбом на уровне пояса, как и его известный прототип. Вместе с тем на нем бусы в цветах флага страны.
Производитель сделает всего 500 таких игрушек, одну из которых подарят лично Меркель. Ей достанется игрушка под номером 16. Число является символическим, поскольку именно 16 лет Меркель занимала пост канцлера.
Выборы в бундестаг Германии пройдут 26 сентября, по итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Меркель больше не станет переизбираться на пост федерального канцлера.
Ранее немецкого журналиста Йорга Бланка поразил скромный прием канцлера Германии Ангелы Меркель в Киеве. Он полагает, что это может говорить о политических планах Украины.
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