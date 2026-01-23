Девочка погибла в снежном сугробе под Красноярском

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Юная школьница погибла во время игры в сугробе в Красноярском крае. Об этом сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по региону.

В ведомстве уточнили, что 10-летняя девочка копала тоннель рядом с домом по улице Совхозной в поселке Березовка, когда снежная масса обвалилась и перекрыла выход. Она не смогла выбраться самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи продолжают работу на месте происшествия.

Ранее пятилетний мальчик погиб на горнолыжном курорте Асаригава Онсэн в японском городе Отару. Во время семейного отдыха его зажало в механизме движущегося подъемника. При этом предохранитель, который должен был автоматически остановить систему, не сработал.