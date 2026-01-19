Форма поиска по сайту

19 января, 16:29

Происшествия
Haberturk: в Турции девочка застряла в кровати и погибла

В Турции девочка застряла в кровати и погибла

Фото: 123RF.com/huettenhoelscher

В Турции 2-летняя девочка Амин застряла головой в кровати и погибла, сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету Haberturk.

Инцидент произошел в деревне Чардак, где ребенок гостил у родственников. По данным издания, девочка была в доме дедушки и играла около кровати, оснащенной подъемным механизмом для хранения вещей.

В СМИ отметили, что незадолго до трагедии взрослые подняли верхнюю часть кровати, чтобы достать предметы из ящика. В этот момент Амин находилась рядом и по неосторожности зажала голову в механизме.

Родственники заметили случившееся и попытались оказать девочке помощь своими руками, однако позже обратились в экстренные службы. Ребенка госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, Амир скончалась. Утверждается, что она была единственным ребенком в семье.

Ранее 5-летний мальчик погиб на горнолыжном курорте Асаригава Онсэн в японском городе Отару. Во время семейного отдыха его зажало в механизме движущегося подъемника. При этом предохранитель, который должен был автоматически остановить систему, не сработал. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже умер.

Ребенок погиб при обрушении здания исламской школы-интерната в Индонезии

