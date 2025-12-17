NDTV: в Индии собаки загрызли ребенка сразу после его рождения

17 декабря, 09:33Происшествия
Фото: depositphotos/VolodymyrBur
В индийском штате Одиша бездомные собаки загрызли ребенка сразу после того, как он появился на свет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на NDTV.
Жители деревни Баликатиран заметили, что животные несли в пасти странные предметы. Оказалось, что это были части тела младенца.
СМИ выяснили, что родители оставили без присмотра новорожденного. Тогда к ребенку подбежали бродячие псы и загрызли его. Пока неизвестно, специально ли младенец был оставлен на улице. Обстоятельства ЧП выяснят правоохранители.
Ранее новорожденный ребенок погиб в результате нападения собаки в Подмосковье. Инцидент произошел на территории частного дома, расположенного в поселке Трехгорка.
На мальчика напала собака породы аляскинский маламут, после чего он скончался от полученных ран. Возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
"Вопрос спорный": в Подмосковье собака загрызла двухмесячного младенца