NDTV: в Индии собаки загрызли ребенка сразу после его рождения

Фото: depositphotos/VolodymyrBur

В индийском штате Одиша бездомные собаки загрызли ребенка сразу после того, как он появился на свет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на NDTV.

Жители деревни Баликатиран заметили, что животные несли в пасти странные предметы. Оказалось, что это были части тела младенца.

СМИ выяснили, что родители оставили без присмотра новорожденного. Тогда к ребенку подбежали бродячие псы и загрызли его. Пока неизвестно, специально ли младенец был оставлен на улице. Обстоятельства ЧП выяснят правоохранители.

Ранее новорожденный ребенок погиб в результате нападения собаки в Подмосковье. Инцидент произошел на территории частного дома, расположенного в поселке Трехгорка.

На мальчика напала собака породы аляскинский маламут, после чего он скончался от полученных ран. Возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

