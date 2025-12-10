TIE: в Индии волк утащил младенца у спящей матери и съел его

Фото: 123RF.com/waitandshoot

В Индии волк утащил четырехмесячного младенца, находившегося рядом со спящей матерью, и загрыз его. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету The Indian Express.

По данным СМИ, происшествие случилось ночью в деревне Маллаханпурва, расположенной в штате Уттар-Прадеш. Волк пробрался в дом, пока все его жильцы спали.

Когда мать младенца проснулась, то увидела, как животное убегает с ее ребенком. Останки пострадавшего нашли в километре от дома в зарослях сахарного тростника.

В округе Кайзергандж это нападение стало четвертым за 10 дней. Местные власти возобновили поимку этих хищников. Чтобы их выследить, используют дроны с тепловизорами и фотоловушки.

Осенью в регионе ликвидировали стаю, состоявшую из четырех волков, которые загрызли восемь человек. Отмечается, что сейчас нападения совершают одиночки.

Ранее сообщалось, что в штате Уттар-Прадеш волки загрызли пятилетнего мальчика и десятимесячную девочку. Оба нападения произошли недалеко от жилых домов.

На мальчика волки набросились, когда он играл. Тело жертвы нашли в 500 метрах от дома.

Волки напали на девочку, когда она лежала рядом с мамой. Женщина услышала крики ребенка и позвала на помощь, но к тому моменту хищники уже утащили девочку. Ее тело обнаружили в 800 метрах от дома.