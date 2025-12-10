Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 14:52

Происшествия
Главная / Новости /

TIE: в Индии волк утащил младенца у спящей матери и съел его

В Индии волк похитил младенца и съел его

Фото: 123RF.com/waitandshoot

В Индии волк утащил четырехмесячного младенца, находившегося рядом со спящей матерью, и загрыз его. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету The Indian Express.

По данным СМИ, происшествие случилось ночью в деревне Маллаханпурва, расположенной в штате Уттар-Прадеш. Волк пробрался в дом, пока все его жильцы спали.

Когда мать младенца проснулась, то увидела, как животное убегает с ее ребенком. Останки пострадавшего нашли в километре от дома в зарослях сахарного тростника.

В округе Кайзергандж это нападение стало четвертым за 10 дней. Местные власти возобновили поимку этих хищников. Чтобы их выследить, используют дроны с тепловизорами и фотоловушки.

Осенью в регионе ликвидировали стаю, состоявшую из четырех волков, которые загрызли восемь человек. Отмечается, что сейчас нападения совершают одиночки.

Ранее сообщалось, что в штате Уттар-Прадеш волки загрызли пятилетнего мальчика и десятимесячную девочку. Оба нападения произошли недалеко от жилых домов.

На мальчика волки набросились, когда он играл. Тело жертвы нашли в 500 метрах от дома.

Волки напали на девочку, когда она лежала рядом с мамой. Женщина услышала крики ребенка и позвала на помощь, но к тому моменту хищники уже утащили девочку. Ее тело обнаружили в 800 метрах от дома.

Читайте также


происшествияживотныеза рубежом

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика