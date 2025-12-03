Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 11:14

Происшествия
Главная / Новости /

TNIE: в Индии волки напали на двоих детей и загрызли их

Волки загрызли двоих детей в Индии

Фото: 123RF.com/josefpittner

В Индии, на территории штата Уттар-Прадеш, волки напали на пятилетнего мальчика и десятимесячную девочку. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New Indian Express.

По данным СМИ, первой жертвой диких животных стал мальчик, игравший недалеко от своего дома. Два волка напали на него, вцепившись в шею и ноги. Это случилось раньше, чем родственники поняли произошедшее.

После нападения хищники утащили ребенка к плантации тростникового сахара. Тело мальчика с обглоданными кистями нашли в 500 метрах от дома.

Второй инцидент произошел с девочкой, когда мать лежала рядом с ней, а волки напали на ребенка. Женщина, услышав крики младенца, позвала на помощь, но к тому моменту, как прибежали люди, животные уже утащили жертву.

Тело пострадавшей нашли в 800 метрах от дома. Медикам также не удалось спасти жизнь девочки.

По данным местных властей, за последние три месяца от хищников пострадали 48 человек, из них 10 скончались.

Ранее в том же индийском штате волки растерзали пятилетнюю девочку. Нападение случилось во время обеда на улице, когда мать ребенка оставила его и отошла домой за телефоном. В этот момент волк напал на девочку и утащил ее в лес.

За животным погнались отец и дядя ребенка, но хищник смог скрыться. Тело девочки нашли на следующий день в около 800 метрах от дома.

Читайте также


происшествияживотныеза рубежом

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика