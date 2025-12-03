TNIE: в Индии волки напали на двоих детей и загрызли их

Фото: 123RF.com/josefpittner

В Индии, на территории штата Уттар-Прадеш, волки напали на пятилетнего мальчика и десятимесячную девочку. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New Indian Express.

По данным СМИ, первой жертвой диких животных стал мальчик, игравший недалеко от своего дома. Два волка напали на него, вцепившись в шею и ноги. Это случилось раньше, чем родственники поняли произошедшее.

После нападения хищники утащили ребенка к плантации тростникового сахара. Тело мальчика с обглоданными кистями нашли в 500 метрах от дома.

Второй инцидент произошел с девочкой, когда мать лежала рядом с ней, а волки напали на ребенка. Женщина, услышав крики младенца, позвала на помощь, но к тому моменту, как прибежали люди, животные уже утащили жертву.

Тело пострадавшей нашли в 800 метрах от дома. Медикам также не удалось спасти жизнь девочки.

По данным местных властей, за последние три месяца от хищников пострадали 48 человек, из них 10 скончались.

Ранее в том же индийском штате волки растерзали пятилетнюю девочку. Нападение случилось во время обеда на улице, когда мать ребенка оставила его и отошла домой за телефоном. В этот момент волк напал на девочку и утащил ее в лес.

За животным погнались отец и дядя ребенка, но хищник смог скрыться. Тело девочки нашли на следующий день в около 800 метрах от дома.