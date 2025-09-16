Times of India: волк растерзал пятилетнюю девочку в Индии

Фото: 123RF/byrdyak

Волк растерзал пятилетнюю девочку в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Times of India.

По данным СМИ, инцидент произошел вечером 9 сентября. Ребенок ужинал на улице вместе с матерью в деревне Парагпурва. В какой-то момент женщина отошла в дом за телефоном, и волк набросился на девочку. Он вцепился в нее и утащил в лес.

В погоню бросились отец и дядя ребенка, услышав детские крики, но хищник сумел скрыться. Найти тело удалось только утром следующего дня, оно было в поле примерно в 800 метрах от дома.

Представитель лесного департамента Рам Сингх Ядав заявил о планах усилить патрулирование и установить специальные клетки для поимки хищника.

Ранее в Кении крокодил растерзал 13-летнего подростка на глазах у его матери. Мальчик набирал воду из реки, когда на него напала рептилия. Хищник утащил школьника, при этом его останки так и не нашли.

