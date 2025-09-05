Крокодил растерзал подростка на глазах у его матери в Кении

Фото: 123RF/icenando

Крокодил растерзал 13-летнего подростка на глазах у его матери в Кении. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Mwakilishi.

Мальчик по имени Мутуку набирал воду из реки в тот момент, когда на него напала рептилия. Животное утащило школьника, останки подростка так и не нашли.

Сообщается, что жители деревни страдали от засухи, поэтому им приходилось ходить за водой к реке. За последние два года в округе участились нападения крокодилов. Жертвами, как правило, становятся дети.

Чтобы защитить население, правоохранители ставят специальные ловушки вдоль водоемов и выходят на дежурства.

Ранее аллигатор напал на 12-летнего мальчика, сбежавшего из дома в США. Родители заявили об исчезновении ребенка в полицию. Дрон нашел его останки в болоте. Правоохранители предположили, что аллигатор напал на мальчика, в результате чего подросток захлебнулся в воде.