Аллигатор напал на 12-летнего мальчика, сбежавшего из дома в США

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

В США аллигатор напал на 12-летнего Брайана Васкеса, который сбежал из дома. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой People.

Инцидент произошел 14 августа в штате Новый Орлеан. По информации СМИ, ребенок, страдающий от расстройства нервной системы, вылез из окна спальни и пропал. Родители заявили об исчезновении мальчика в полицию. Однако поиски подростка начались лишь через пять часов.

В результате дрон нашел останки ребенка в болоте. Правоохранители предположили, что аллигатор напал на мальчика, в результате чего подросток захлебнулся в воде.

Суперинтендант полицейского управления Нового Орлеана Энн Киркпатрик обратила внимание, что на обращение родителей сотрудники полиции отреагировали очень поздно, что повлияло на результаты поисков. Сейчас выясняется причина данной задержки.

Ранее в Индии крокодил растерзал 32-летнего жителя деревни Анкалхоп Аджита Анила Гайквада. По данным СМИ, мужчина ушел купаться и не вернулся. Спустя время родственники нашли одежду и обувь Гайквада на берегу реки, после чего обратились в полицию с заявлением о его пропаже.

В результате останки мужчины были найдены в прибрежной осоке в районе деревни Бхилавади.

