Deccan Herald: в Индии мать спасла сына от крокодила железным прутом

Фото: 123RF/icenando

В Индии женщина спасла своего сына от крокодила железным прутом, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Deccan Herald.

По данным издания, инцидент случился в деревне Дхакия штата Уттар-Прадеш. Рептилия напала на мальчика, когда тот купался в канале. Недалеко была 35-летняя мать ребенка, которая услышала крики. Она бросилась в воду и начала бить крокодила железным прутом, пока тот не отпустил добычу.

"Мой ребенок был в пасти крокодила. Я прыгнула, не думая о своей жизни, и била крокодила снова и снова", – рассказала женщина.

Мальчик получил травмы, но его состояние стабильно, уточнил лесничий Рам Сингх Ядав. Местные власти установили защитные сети в канале и предупредили жителей об опасности купания в сезон дождей.

С 2020 года в Уттар-Прадеше зарегистрировали 17 случаев нападения крокодилов на людей, пять из них закончились смертельным исходом.

Ранее рыбак из Малайзии отбился от крокодила, ткнув ему в глаза. Животное напало на мужчину, когда тот прыгнул в воду и пытался освободить застрявшую сеть. Малайзиец после схватки получил перелом руки и множественные раны, спасатели доставили его в больницу.