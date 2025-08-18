Daily Mail: мужчину утащил крокодил, когда он купался в реке с семьей в Индонезии

Фото: 123RF/mjlp4337

В индонезийской провинции Южный Сулавеси крокодил утащил и растерзал 53-летнего мужчину на глазах у семьи. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел на реке Булете, где мужчина купался вместе со своими близкими. В этот момент в водоеме появился крокодил, который вцепился в ногу последнего и утащил его под воду.

Мужчина пытался спастись, призывая очевидцев помочь ему. Некоторые пытались это сделать, однако их усилия не принесли результата. Спустя время свидетели происшествия заметили, как хищник проплывал мимо них с останками мужчины в пасти.

Крокодил на протяжении нескольких часов кружил на одном месте, не подпуская людей к себе. Один из очевидцев заснял этот момент на камеру. В результате хищник выбрался на берег в 1,5 километра от места нападения. Местные жители отогнали его с помощью камней и веревки, а затем извлекли из воды останки погибшего.

Ранее в Индии крокодил растерзал 32-летнего жителя деревни Анкалхоп Аджита Анила Гайквада. По данным СМИ, мужчина ушел купаться на реку Кришну и не вернулся. Родственники нашли на берегу одежду и обувь Гайквада, после чего обратились в полицию.

Спустя время останки мужчины были найдены в прибрежной осоке в районе деревни Бхилавади. В лесном департаменте отметили, что это был первый случай нападения крокодила в округе за последние 9 лет.

