Пекорино, бофор и аппенцеллер: какие 10 сыров стоит купить на московской ярмарке

На столичной ярмарке на Семеновской площади проложили сырный маршрут – на одной локации собраны вкусы и традиции из разных уголков страны. Посетителям представлены десятки сортов – от мягких до выдержанных, от новинок до чемпионов международных конкурсов. Какие 10 сыров точно стоит попробовать, сообщила "Газета.ру".

Самарские деликатесы

Лидирует в подборке пекорино молодой – сыр, который производят из молока овец породы лакон. Молоко бережно нагревают, сворачивают, а затем вручную формуют. Благодаря непродолжительному периоду созревания сыр сохраняет удивительную мягкость и живую, сливочную нежность.

Изюминкой является натуральная корка, которую в процессе созревания протирают оливковым маслом. Это не только защищает сыр, но и смягчает текстуру. Он отлично сочетается со свежими овощами, зеленью, каплей оливкового масла и бокалом легкого белого вина.

Однако в случае с пекорино зрелым главную роль играет время. Исходник – то же молоко овец породы лакон, но после формовки сыр отправляют в камеру для долгого созревания. Его переворачивают вручную, тщательно следят за микроклиматом, а корку, как и у молодого, обрабатывают оливковым маслом, что позволяет сыру "дышать" и набирать глубину вкуса.

В результате – плотный и насыщенный продукт с глубокими ореховыми и пряными оттенками. Его рекомендуют сочетать с медом, орехами, сухофруктами и выдержанными красными винами.

Монтазио – сыр, который требует терпеливого ожидания. Коровье молоко проходит формование и прессование, а затем на двенадцать месяцев остается в покое. Текстура уплотняется, появляются кристаллы, а вкус раскрывается слоями – от сливочных нот к ореховым. Такой сыр прекрасно дополнит пасту или ризотто, а также станет отличной компанией для благородных вин.

Неизменной классикой остается брынза овечья. Из овечьего молока после свертывания и формовки сыр созревает в рассоле. Ничего лишнего – только традиция и время. Вкус получается чистым, ярким, с сочной основой и умеренной соленостью. Он хорошо сочетается с томатами, свежими травами, ароматным оливковым маслом и кусочком теплого хлеба.

Классика из Костромской области

Банон – сыр с тысячелетней историей. На начальном этапе будущую головку обмывают виноградной водкой – чачей – для антисептического эффекта, а затем заворачивают в сушеные листья – традиционно каштана, но в российских условиях часто используют виноградные. Сыр обвязывают натуральными лентами и отправляют дозревать при температуре 12–14 градусов и влажности свыше 90 процентов.

Через 1,5–2 месяца рождается шедевр – под сухой корочкой соломенного цвета скрывается нежнейшая мякоть, которую иногда можно есть ложкой. Его вкус раскроется в сочетании со слегка подпеченной грушей или сливой, а также с ликером из черной смородины и красными винами.

Морбье – невареный прессованный сыр, который легко узнать по характерной черной полосе, пересекающей голову. Она состоит из золы фруктовых деревьев – в бедных альпийских хозяйствах целую голову не могли сделать за один раз, поэтому ее формировали в два приёма: вечернюю порцию присыпали золой, а утром накрывали свежей массой. Золу не убирали – так и родился этот "шрам".

Сыр из козьего молока созревает 4–6 месяцев, оставаясь нежным и мягким. Его легкий вкус станет идеальным завершением ужина вместе с бокалом молодого красного вина.

Бофор – принц в семействе французских грюйеров. В отличие от своих более острых и пикантных швейцарских родственников, бофор покоряет нежностью. Он обладает плотной, но очень маслянистой мякотью, благодаря чему отлично плавится. На ярмарке представлена версия четырехмесячной выдержки, которую по качеству отличить от оригинала сложно. Подать такой сыр можно с инжиром и бокалом игристого вина.

Сыры из Ульяновской и Новгородской областей

Дюфон 12-месячной выдержки из Ульяновской области – это сплав швейцарской и итальянской сырных школ. Создатели отмечают, что сыр имеет свой характер. У него ни с чем несравнимый аромат – легкая сладость, грибные и землистые ноты и деликатная кислинка. При этом его вкус довольно нежен, он подойдет к спелой дыне, хурме или персику.

Тревизо – еще один сыр из Ульяновска с очень интересным и ярким ароматом. Его производят по технологии итальянского таледжио, названного в честь одноименной горной долины в Италии, известной естественными пещерами с идеальным для созревания сыра микроклиматом. Вкус у тревизо сливочный, насыщенный, слегка солоноватый и с необычной фруктовой нотой, поэтому он прекрасно сочетается со свежими фруктами.

Аппенцеллер из Новгородской области – настоящий чемпион. В 2024 году, выдержав конкуренцию 340 сыров со всего мира, он получил золотую медаль и титул лучшего на престижном международном конкурсе Cheese open 2024.

Этот твердый сыр из пастеризованного коровьего молока производят по классической швейцарской технологии – пропитка белым вином в период созревания. Под золотистой корочкой скрывается упругая текстура теплого, соломенного цвета и насыщенный вкус с фруктовыми и ореховыми оттенками.

