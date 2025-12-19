Форма поиска по сайту

19 декабря, 10:26

Город

Сушеные ягоды появились на прилавках московских ярмарок

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Москвичи могут купить сушеные и вяленые ягоды на ярмарках выходного дня и межрегиональных ярмарках, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Сушеный шиповник получают путем удаления влаги. Он подходит для долгого хранения и заваривания. На Руси шиповник часто смешивали с сушеной морковью и яблочной кожурой для создания сладковатого взвара.

Фермер Сергей Тюмин рекомендует заливать сушеные ягоды не кипятком, а водой температурой 80–90 градусов, а затем настаивать в термосе около 5 часов, чтобы сохранить максимум витамина С.

Вяленые фрукты, хурма или арбуз сохраняют больше сока и эластичности, чем сушеные. В частности, хурму тушат с тыквой и имбирем для соуса к птице, добавляют в салаты, а также кладут в творожные десерты.

Участница ярмарки Татьяна Балан рассказала, что привозит крымские сушеные и вяленые ягоды: клубнику, чернику, вишню, малину и другие. Они полезнее, чем конфеты и чай, добавила она.

Среди сухофруктов на ярмарке также можно найти и более редкие товары, например арбуз. В процессе вяления в нем сохраняются полезные пищевые волокна и некоторые витамины. Его можно подавать с козьим сыром и медом, класть в салат или употреблять как полезный снек.

Московские ярмарки уже украсили в преддверии Нового года. Теперь на входе граждан встречают ели с яркими световыми гирляндами и оформленные прилавки с иллюминацией. Создавать атмосферу праздника помогают ароматы свежих мандаринов и мясных деликатесов в витринах.

Москвичам рассказали, какие деликатесы можно купить в столице

