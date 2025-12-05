На московских ярмарках пройдет акция "Подвешенный мандарин"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Благотворительная акция "Подвешенный мандарин" пройдет на столичных ярмарках в пятый раз. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Суть акции схожа с итальянской традицией подвешенного (предоплаченного) кофе для тех, кто не может позволить его себе купить. В рамках столичной акции жители смогут поделиться мандаринами с благотворительными фондами.

Таким образом, фрукты станут подарком для тех, кому они нужнее, – жителей приграничья РФ и участников СВО, которые находятся на передовой. Также их передадут в больницы и детские дома в Донецкой и Луганской народных республиках.

Акция пройдет с 5 по 26 декабря. Принять в ней участие можно, купив фрукты и положив их в специальную корзину, установленную на различных московских ярмарках выходного дня, а также на межрегиональных площадках.

Всего в мероприятии примут участие 20 различных ярмарок в разных районах Москвы. Найти их можно также на интерактивной карте проекта "Зима в Москве". Точки проведения акции можно будет найти по адресам:



проезд Березовой Рощи, напротив владения 2; улица Академика Лисицына, владение 13; улица Милашенкова, владение 14; Семеновская площадь, владение 4; улица Юных Ленинцев, владение 52; улица Профсоюзная, владение 41; улица Авиационная, владение 24; улица Кварцевая, дом 2, корпус 3; улица Южнобутовская, владение 50, корпус 4; улица 1905 года, владение 4; улица Хабаровская, владение 12/23; улица Шоссейная, владение 4; улица 1-я Новокузьминская, напротив владения 21, корпуса 1; улица Лескова, владение 14; улица Новинки, владение 31; улица Азовская, владение 24; пересечение улицы Академика Семенова с улицей Академика Понтрягина; проспект Маршала Жукова, владение 24; поселок Знамя Октября, площадь перед Домом культуры "Пересвет"; а также около станции метро "Некрасовка".

Сергей Собянин объявил о старте предновогодних благотворительных акций 1 декабря. Например, в рамках проекта "Москва помогает" начали работать павильоны "Фабрика подарков", куда можно принести подарочные наборы и необходимые вещи для бойцов СВО, детей из новых регионов и приютов для животных. Волонтеры расскажут, что лучше подарить, а также помогут подписать открытки.

