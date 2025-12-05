05 декабря, 16:13Город
На московских ярмарках пройдет акция "Подвешенный мандарин"
Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы
Благотворительная акция "Подвешенный мандарин" пройдет на столичных ярмарках в пятый раз. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Суть акции схожа с итальянской традицией подвешенного (предоплаченного) кофе для тех, кто не может позволить его себе купить. В рамках столичной акции жители смогут поделиться мандаринами с благотворительными фондами.
Таким образом, фрукты станут подарком для тех, кому они нужнее, – жителей приграничья РФ и участников СВО, которые находятся на передовой. Также их передадут в больницы и детские дома в Донецкой и Луганской народных республиках.
Акция пройдет с 5 по 26 декабря. Принять в ней участие можно, купив фрукты и положив их в специальную корзину, установленную на различных московских ярмарках выходного дня, а также на межрегиональных площадках.
Всего в мероприятии примут участие 20 различных ярмарок в разных районах Москвы. Найти их можно также на интерактивной карте проекта "Зима в Москве". Точки проведения акции можно будет найти по адресам:
- проезд Березовой Рощи, напротив владения 2;
- улица Академика Лисицына, владение 13;
- улица Милашенкова, владение 14;
- Семеновская площадь, владение 4;
- улица Юных Ленинцев, владение 52;
- улица Профсоюзная, владение 41;
- улица Авиационная, владение 24;
- улица Кварцевая, дом 2, корпус 3;
- улица Южнобутовская, владение 50, корпус 4;
- улица 1905 года, владение 4;
- улица Хабаровская, владение 12/23;
- улица Шоссейная, владение 4;
- улица 1-я Новокузьминская, напротив владения 21, корпуса 1;
- улица Лескова, владение 14;
- улица Новинки, владение 31;
- улица Азовская, владение 24;
- пересечение улицы Академика Семенова с улицей Академика Понтрягина;
- проспект Маршала Жукова, владение 24;
- поселок Знамя Октября, площадь перед Домом культуры "Пересвет";
- а также около станции метро "Некрасовка".
Сергей Собянин объявил о старте предновогодних благотворительных акций 1 декабря. Например, в рамках проекта "Москва помогает" начали работать павильоны "Фабрика подарков", куда можно принести подарочные наборы и необходимые вещи для бойцов СВО, детей из новых регионов и приютов для животных. Волонтеры расскажут, что лучше подарить, а также помогут подписать открытки.