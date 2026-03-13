13 марта, 19:11Транспорт
Поезда на Ярославском направлении МЖД задерживаются из-за остановки состава
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Поезда на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют с опозданием из-за остановки состава на станции Маленковская. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Уточняется, что остановка состава произошла по техническим причинам. Он уже убран вспомогательным локомотивом. В этот период часть поездов временно следовала по другому пути.
В настоящее время принимаются меры для сокращения опоздания поездов.
Ранее стало известно о повреждении платформы на железнодорожной станции Мытищи. В результате случившегося никто не пострадал, доступ пассажиров к поврежденному участку ограничен.
По факту произошедшего организована проверка. Следователи выяснят все обстоятельства и причины случившегося.