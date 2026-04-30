Апрель в Москве стал самым мокрым за всю историю наблюдений

Апрель 2026 года в Москве стал самым мокрым за всю историю метеорологических наблюдений, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она отметила, что, по предварительным данным, выпало 270% от месячной нормы осадков. Это является рекордным количеством. Паршина добавила, что немного меньше осадков выпало в апреле 1986 года.

Ранее она сообщала, что четверг, 30 апреля, станет последним днем, когда в Москве будет идти мокрый снег. Она указала на то, что май в целом "будет радовать" жителей столицы, хотя в первый день месяца ожидаются небольшие осадки.

До этого синоптики предупреждали, что во второй декаде мая москвичей ожидают "черемуховы" холода. В эти дни может выпасть в 1,5–2 раза больше осадков, чем предусматривает климатическая норма.

При этом третья декада месяца будет в пределах нормы мая, а в июне, как ожидается, воздух прогреется на 2 градуса выше нормы.

