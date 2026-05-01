Возгорание произошло на территории морского терминала в Туапсе из-за атаки БПЛА

Фото: depositphotos/Afotoeu

Возгорание зафиксировано на территории морского терминала в Туапсе после атаки украинского дрона. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. На месте ЧП ведется работа экстренных и специальных служб.

Ранее два подростка 18 и 15 лет погибли при атаке украинского БПЛА в селе Волчья Александровка Белгородской области.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, дрон целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали молодые люди. От полученных ранений они скончались на месте.