Возгорание произошло на территории морского терминала в Туапсе из-за атаки БПЛА
Возгорание зафиксировано на территории морского терминала в Туапсе после атаки украинского дрона. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.
По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. На месте ЧП ведется работа экстренных и специальных служб.
Ранее два подростка 18 и 15 лет погибли при атаке украинского БПЛА в селе Волчья Александровка Белгородской области.
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, дрон целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали молодые люди. От полученных ранений они скончались на месте.