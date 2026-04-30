Один человек погиб при атаке украинского дрона в Брянской области

Водитель автомобиля погиб при атаке украинского БПЛА на хутор Чаков в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в мессенджере Max.

Кроме того, осколочные ранения получил его пассажир. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Новая Таволжанка Белгородской области. В результате чего были ранены три человека.

У девушки обнаружена баротравма, у одного мужчины – минно-взрывная травма, осколочное ранение шеи и касательные раны головы, у еще одного мужчины – минно-взрывная травма, баротравма, ушибы грудной клетки и ноги.