Россия в течение месяца выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников

Россия в течение месяца выдаст Румынии гражданина республики Василя Родидеала, арестованного в РФ по запросу Интерпола из-за предъявленных ему на родине обвинений в тяжких преступлениях, рассказал РИА Новости один из участников процесса.

При этом апелляционный суд отклонил жалобы защиты на отказ суда первой инстанции отменить решение о выдаче Румынии Родидеала. В связи с этим решение вступило в законную силу и подлежит исполнению.

В ходе суда представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что от Румынии были получены гарантии того, что Родидеал будет преследоваться только за те преступления, за которые он подлежит выдаче. Кроме того, после отбытия наказания он сможет покинуть Румынию, его не будут подвергать дискриминации или пыткам, а также он сможет реализовать свое право на защиту.

Пока Родидеал разыскивался Интерполом, он жил в России под другим именем. В 2018 году он получил российский паспорт взамен документа, который выдали "на имя иного гражданина СССР". Благодаря этому он стал Кравцовым Василием Ивановичем.

Столичный суд арестовал его в конце февраля 2025 года "для дальнейшей выдачи его правоохранительным органам Румынии". Позже Генпрокуратура РФ приняла решение выдать его республике.

В Румынии его заочно осудили на 12,5 года, однако злоумышленник скрылся от следствия, после чего его объявили в розыск. Он обвиняется в создании и поддержке организованной преступной группы, незаконном хранении боеприпасов, необоснованном подстрекательстве к совершению тяжкого убийства, а также подстрекательстве к совершению преступления.

