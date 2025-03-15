РИА Новости: один из самых разыскиваемых румынских преступников арестован в РФ

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Суд в Москве арестовал гражданина Румынии Василя Родидеала, которого разыскивает национальное центральное бюро Интерпола. В родной стране мужчина обвиняется в совершении нескольких тяжких преступлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что Родидеал скрылся от румынского следствия, после чего его объявили в розыск. Суд в Москве арестовал его в конце февраля "для дальнейшей выдачи его правоохранительным органам Румынии".

К настоящему моменту необходимый пакет документов для решения этого вопроса готовится к отправке в Генеральную прокуратуру РФ. Уточняется, что российские правоохранители уже получили от румынских коллег подтверждение о планах потребовать экстрадиции преступника.

При этом сам обвиняемый и его защитник выступили против удовлетворения этого ходатайства, попросив суд отклонить его или избрать Родидеалу меру пресечения в виде домашнего ареста.

В соответствии с данными официального сайта румынской полиции, этот человек разыскивается в связи с наличием ордера на исполнение приговора. В Румынии его осудили на 12,5 лет.

Поводом для этого послужили создание и поддержка организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов, предназначенных для боевого оружия, необоснованное подстрекательство к совершению тяжкого убийства, а также подстрекательство к совершению преступления. Речь идет о хранении поддельных денежных средств, которые в дальнейшем планировалось сбыт. Вместе с тем Родидеал обвиняется в управлении транспортным средством по дорогам общего пользования в состоянии временного отстранения от вождение.

По данным румынских СМИ, которые ссылались на информацию местных правоохранительных органов, помимо прочего, в 2005 году Родидеал собирался убить своего партнера по бизнесу. Для этого он хотел использовать заложенную в автомобиль взрывчатку.

При этом, когда исполнителей спугнули полицейские, Родидеал пытался заполучить пистолет и патроны. Однако злоумышленникам так и не удалось осуществить задуманное. Им помешало вмешательство полиции, после чего они покинули страну.

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