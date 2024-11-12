МВД обсуждает порядок изъятия у граждан России машин, разыскиваемых Интерполом

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Интерпол игнорирует запросы МВД России из-за выявления находящихся в международном розыске автомобилей. В связи с этим ведомство вместе с Генпрокуратурой обсуждает меры для защиты прав российских граждан в этой сфере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ министерства за подписью замглавы МВД Андрея Храпова на запрос сенатора Айрата Гибатдинова.

До этого Гибатдинов направил запрос к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением изменить процедуру изъятия у россиян автомобилей, которые находятся в международном розыске. По словам сенатора, причиной подобного обращения оказалась ситуация, когда житель Ульяновска столкнулся с арестом своей машины в ОАЭ из-за запроса Интерпола.

В ответе МВД подчеркнули, что с 24 февраля 2022 года правоохранительные органы Германии, Канады, Нидерландов и Литвы полностью игнорируют запросы российских органов по фактам разыскиваемых транспортных средств.

Между тем в ведомстве отметили, что информация по ситуации, которая произошла с жителем Ульяновска, была направлена канадским правоохранительным органам, инициировавшим розыск, однако "ответ по существу заданных вопросов канадской стороной предоставлен не был". Поэтому, по словам Храпова, россиянину выдали авто "под расписку, возложив на последнего обязанность его сохранения до получения запрашиваемых сведений от инициатора розыска автомобиля".

Ранее Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество, разыскиваемого по каналам Интерпола. В ноябре 2016 года мошенник был осужден судом Алжира, но скрылся за границей, а в июне 2018 года мужчину задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В 2019 году его приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет в исправительных учреждениях России. В сентябре этого года была согласована выдача разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности в Алжире.