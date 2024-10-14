РИА Новости: журналистка Соколовская объявлена в международный розыск

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Бывший главный редактор портала "Известия на Украине" и экс-корреспондент "Коммерсанта" на Украине Янина Соколовская, обвиняемая в распространении фейков о ВС РФ, объявлена в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам, Соколовскую объявили в розыск на территории стран – членов Интерпола.

Уголовное дело против журналистки возбудили в июле прошлого года. По версии следствия, она с марта по май 2022 года публиковала в телеграм-канале под видом достоверных данных заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих на Украине.

По информации СМИ, речь идет о сообществе "Война и мир". С помощью него Соколовская оказывала содействие киевскому режиму, распространяя видео и фотографии с подписями о якобы преступлениях военных РФ в ходе спецоперации: от мародерств и убийств гражданских до неизбирательных ударов.