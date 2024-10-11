Телеведущая Татьяна Лазарева прокомментировала объявление ее в международный розыск

Фото: Агентство "Москва" (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сослалась на международные законы в ответ на новости об объявлении ее в международный розыск.

"В Интерполе существует статья, по которой политическое преследование не является поводом для того, чтобы человека объявили в международный розыск", – сказала Лазарева в своем телеграм-канале.

По словам телеведущей, она планирует дать более подробный комментарий об этом. Свое сообщение Лазарева завершила фразой: "Пойду еще посплю".

Ранее стало известно, что телеведущую объявили в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Замоскворецкий суд Москвы еще в июле принял решение о ее заочном аресте.

Лазареву внесли в перечень террористов и экстремистов 19 июня. В одном из интервью она высказалась о террористических атаках беспилотников Вооруженных сил Украины по российской территории.

Спустя некоторое время Генпрокуратура РФ сообщила о начале проверки в отношении телеведущей по статье за оправдание терроризма, а МВД объявило ее в розыск. После этого на Лазареву завели уголовное дело по соответствующей статье.