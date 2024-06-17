МВД возбудило уголовное дело против телеведущей Лазаревой

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом)

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили о том, что на телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

Об этом заявил депутат Госдумы от Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральска Андрей Альшевских в своем телеграм-канале. После его запроса сотрудники полиции запустили проверку высказываний телеведущей об ударах Украины по территории РФ, в ходе которой правоохранители выявили признаки оправдания терроризма.

В связи с этим полицейские 17 мая возбудили против Лазаревой уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ проводит проверку Лазаревой по статье об оправдании терроризма. Глава комитета ГД Елена Ямпольская уточнила, что в Сети распространилось интервью телеведущей, в котором она "цинично" высказалась о террористических атаках украинских БПЛА на РФ.

После этого МВД РФ объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву по уголовной статье. При этом в министерстве не уточняли, по какой статье осуществляется розыск Лазаревой.

