В Госдуме призвали отделить творчество иноагентов в "Яндекс Музыке"

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В "Яндекс Музыке" следует создать отдельную библиотеку с творчеством иноагентов с обязательными пометками, а также блокировкой возможности получать доход от пользователей из РФ. С таким предложением выступил первый зампред думского комитета по безопасности Андрей Луговой.

"Буду настаивать на организации отдельной библиотеки иноагентов, где в одном месте будет сосредоточено их творчество, с обязательными пометками и аннотациями, а особенно – с блокировкой возможности получения доходов от российских пользователей", – написал он в своем телеграм-канале.

Депутат также добавил, что к "Яндекс Музыке" появляется все больше вопросов. С его слов, российские правоохранительные органы не раз обращали внимание на нарушение законодательства со стороны площадки. Сервис остается местом прибыли иноагентов, заключил Луговой.

Ранее Владимир Путин подписал инициативу, которая запрещает россиянам и отечественным компаниям публиковать рекламу на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламу таких ресурсов. Ответственность за нарушение закона будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.