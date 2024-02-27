Володин объяснил, как можно избавиться от статуса иноагента

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как можно избавиться от статуса иноагента в России. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что от статуса иноагента смогут избавиться только те, кто отвергнет подачки со стороны зарубежных стран.

"Можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран", – объяснил спикер ГД на заседании.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой обязать иностранных агентов указывать на выпускаемом контенте информацию о наличии гражданства, вида на жительство, иного документа, позволяющего находиться и работать в иностранном государстве.

Депутат напомнил, что значительное число иностранных агентов сейчас живут в странах, которые официально признаны недружественными по отношению к России, подчеркнул законодатель. Также они ведут свою деятельность вне зоны действия юрисдикции России и возможности их фактического привлечения к ответственности за искажение информации.



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