11 января, 11:51Общество
В ГД предложили обязать иноагентов указывать статус резидента другой страны
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой обязать иностранных агентов указывать на выпускаемом контенте информацию о наличии гражданства, вида на жительство, иного документа, позволяющего находиться и работать в иностранном государстве. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева, пишет RT.
Законодатель напомнил, что в соответствии с действующим законодательством иноагенты обязаны размещать информацию о своем статусе на создаваемом ими аудио-, аудиовизуальном и текстовом контенте.
Федоров заявил, что многие граждане считают, что иноагент – это действующее в интересах иностранного государства или организации лицо, которое в том числе получает от иностранного источника финансовые средства, но деятельность свою ведет на территории РФ, не имея иных связей с иностранным государством. Помимо этого, большинство уверены, что такие граждане учитывают требования российского законодательства, когда создают информационные материалы, уточнил депутат.
Однако значительное число иностранных агентов сейчас живут в странах, которые официально признаны недружественными по отношению к России, подчеркнул законодатель. Также они ведут свою деятельность вне зоны действия юрисдикции России и возможности их фактического привлечения к ответственности за искажение информации.
Депутат призвал рассмотреть вопрос о том, насколько целесообразно внесение изменений в нормативно-правовые акты.
Ранее Федоров предложил обязать иноагентов дублировать соответствующую маркировку в аудио- и видеоматериалах каждые 15 минут. Заявитель обратил внимание, что, согласно законодательству, иноагенты обязаны сопровождать маркировкой аудио- и видеозаписи только в начале.
Также депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) необходимо привлечь к уголовной ответственности за его высказывания в отношении СВО. Он отметил, что уже направил соответствующее обращение в Генпрокуратуру.
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