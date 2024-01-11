В ГД предложили обязать иноагентов указывать статус резидента другой страны

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой обязать иностранных агентов указывать на выпускаемом контенте информацию о наличии гражданства, вида на жительство, иного документа, позволяющего находиться и работать в иностранном государстве. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева, пишет RT.

Законодатель напомнил, что в соответствии с действующим законодательством иноагенты обязаны размещать информацию о своем статусе на создаваемом ими аудио-, аудиовизуальном и текстовом контенте.

Федоров заявил, что многие граждане считают, что иноагент – это действующее в интересах иностранного государства или организации лицо, которое в том числе получает от иностранного источника финансовые средства, но деятельность свою ведет на территории РФ, не имея иных связей с иностранным государством. Помимо этого, большинство уверены, что такие граждане учитывают требования российского законодательства, когда создают информационные материалы, уточнил депутат.

Однако значительное число иностранных агентов сейчас живут в странах, которые официально признаны недружественными по отношению к России, подчеркнул законодатель. Также они ведут свою деятельность вне зоны действия юрисдикции России и возможности их фактического привлечения к ответственности за искажение информации.

Депутат призвал рассмотреть вопрос о том, насколько целесообразно внесение изменений в нормативно-правовые акты.

Ранее Федоров предложил обязать иноагентов дублировать соответствующую маркировку в аудио- и видеоматериалах каждые 15 минут. Заявитель обратил внимание, что, согласно законодательству, иноагенты обязаны сопровождать маркировкой аудио- и видеозаписи только в начале.

Также депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) необходимо привлечь к уголовной ответственности за его высказывания в отношении СВО. Он отметил, что уже направил соответствующее обращение в Генпрокуратуру.

В Госдуме предложили давать жилье сиротам за счет имущества покинувших РФ иноагентов