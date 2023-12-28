В Госдуме призвали привлечь Галкина к уголовной ответственности

Фото: портал мэра и правительства Москвы (Максим Галкин признан иноагентом в РФ)

Юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) необходимо привлечь к уголовной ответственности за его высказывания в отношении спецоперации РФ на Украине, считает депутат Госдумы Андрей Луговой. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Кто-то еще считает, что вещун Галкин несет безобидную дурь? Про Бучу, про ракеты, про ложь, про вину России. За один только националистический лозунг "Героям слава!" можно заводить папочку с уголовным делом", – говорится в его публикации.

Парламентарий подчеркнул, что прощать такое нельзя. Он заявил, что уже направил соответствующее обращение в Генпрокуратуру, в котором также призвал ведомство обратить внимание на то, что Галкин перечисляет деньги в поддержку ВСУ.

В прошлом году Галкин и его супруга Алла Пугачева улетели из Москвы в Тель-Авив вместе с детьми. Свой отъезд шоумен объяснил тем, что в России возникли финансовые трудности. Позже информацию об отъезде подтвердила Примадонна, опубликовав фото из Израиля в своих соцсетях.

В другой стране артисты жили до того момента, пока не обострился палестино-израильский конфликт 7 октября 2023 года. После этого, по данным некоторых СМИ, Пугачева вместе с детьми улетела на Кипр, где находится их купленная в 2017 году вилла стоимостью свыше двух миллионов долларов.



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