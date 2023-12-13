Пугачева планирует перевезти семью в Лондон после новогодних праздников – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Алла Пугачева планирует перевезти семью в Великобританию после новогодних праздников, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на приятеля примадонны.

Друзья певицы рассказали, что климат Кипра, куда артистка переехала из Израиля после начала конфликта с сектором Газа, ей не подошел. Отмечается, что Пугачева все чаще жалуется на неважное самочувствие и проблемы с сердцем. По этой причине она якобы решила переехать на ПМЖ в Лондон.

Источник издания сообщил, что решение Пугачева приняла еще в начале ноября, а в конце месяца уже успела побывать в Лондоне, о чем ее супруг Максим Галкин, признанный в РФ иноагентом, и его дети сообщили в соцсетях.

По информации того же источника, в этой поездке певица занималась подбором особняка, куда планирует перевезти свою семью.

"Алла нам сказала, что они с Максимом хотят, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза учились в Лондоне. Для их семьи Лондон не чужой город. Там учился и много лет живет младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров. У парня там своя квартира, которую ему подарил отец, бизнесмен Руслан Байсаров", – рассказал приятель артистки.

2 ноября Пугачева прибыла в Россию через границу в Псковской области. На следующий день ее заметили в столице на Ленинградском вокзале. Отмечалось, что певица записала три песни в студии "Салам" в Твери.

Уже 5 ноября в СМИ писали, что Пугачева уехала из России в Латвию.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о прибытии в страну народной артистки России, заявил, что фраза "родственники иноагентов" не является и не должна становиться нарицательной. Он подчеркнул, что они должны иметь возможность свободно въезжать и выезжать из страны.

В конце сентября 2022 года сообщалось, что Алла Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив. Отмечалось, что она уехала из страны вместе с детьми без обратных билетов. После этого певица подтвердила, что покинула Россию.

Позже Филипп Киркоров заявил, что артистка уехала из России, просто последовав за супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом), а не из-за нелюбви к Родине.

В сентябре 2023 года, когда начался палестино-израильский конфликт, Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из Израиля, вылетев на Кипр. По данным СМИ, Примадонна планировала находиться там год. В 2017 году Пугачева купила на острове виллу с видом на море стоимостью свыше двух миллионов долларов.