Музыкальный критик заявил, что россиянам безразлично возвращение Пугачевой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Новость о возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию не вызывает никаких эмоций у россиян, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом сообщает телеканал "360".

"Мне эта тема совсем неинтересна. Мне кажется, людям это уже абсолютно неважно. Это уже отыгранная карта, что о ней говорить. Ну возвратится – ничего от этого не изменится", – высказался он.

При этом Соседов напомнил, что никто не может Пугачевой запрещать приезжать в РФ, поскольку у нее есть гражданство. По его мнению, визит певицы в страну может быть непродолжительным. О причинах возвращения певицы музыкальный критик не знает.

Сейчас у людей есть другие проблемы, а тему с Пугачевой пора закрыть, поскольку ранее о ней много было сказано, заключил Соседов.

3 ноября в СМИ появилась информация, что Пугачева приехала в Россию. Помощница певицы Елена Чупракова отметила, что артистка вернулась в страну на неопределенное время.

Некоторые источники утверждают, что Пугачева могла вернуться ради продажи имущества.

Известно, что певица ранее получила в подарок одну из квартир своего супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Недвижимость площадью 249 квадратных метров располагается в историческом здании в Варсонофьевском переулке. Стоимость квартиры составляет 100 миллионов рублей.



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