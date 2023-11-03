Алла Пугачева прилетела в Россию – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва FM"

Народная артистка РФ Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.

"Приехала. Одна, без (супруга певицы Максима Галкина. – Прим. ред.) Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Через Псков", – сообщил он.

Как уточнила ТАСС помощница певицы Елена Чупракова, Пугачева вернулась в РФ на неопределенное время.

"Мало ли по каким делам она приехала", – добавила она.

Ранее СМИ сообщали, что Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль, вылетев на Кипр. По данным, Примадонна планировала пробыть там год. В 2017 году Пугачева приобрела на острове виллу с видом на море стоимостью более двух миллионов долларов.

В апреле 2023 года Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), по некоторым данным, продали свой замок в деревне Грязь. Артисты покинули Россию, переехав жить в Израиль. При этом Пугачева приезжала в Москву в мае, чтобы проститься с покойным модельером Валентином Юдашкиным.

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