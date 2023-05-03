Помощница Пугачевой сообщила о прибытии певицы в Москву

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российская эстрадная певица Алла Пугачева прилетела в Москву. Об этом ТАСС сообщила ее помощница Елена Чупракова.

"Да", – ответила она на вопрос, действительно ли исполнительница прибыла с визитом в столицу России.

При этом информации, собирается ли Пугачева пойти на прощание со своим другом, покойным модельером Валентином Юдашкиным, которое состоится 6 мая, пока нет, сообщила Чупракова.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) продали свой замок в подмосковной деревне Грязь. Новым владельцем особняка якобы стал шоумен Стас Барецкий. По его словам, замок он приобрел за 450 миллионов рублей и планирует открыть в нем похоронный центр.



Стас Барецкий заявил, что собирается сделать крематорий в купленном у Пугачевой замке