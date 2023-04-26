Стас Барецкий планирует открыть морг в замке, купленном у Галкина и Пугачевой

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Стас Барецкий купил у Максима Галкина (признан в России иностранным агентом) и певицы Аллы Пугачевой замок в Подмосковье за 450 миллионов рублей и планирует открыть в нем похоронный центр. Об этом шоумен рассказал Москве 24.

"Мы планируем там сделать огромный похоронный центр. Внутри него будет крематорий, морг, колумбарий. Все документы были согласованы", – заявил он.

По его словам, купить подобное строение у государства достаточно сложно, его можно взять только в аренду, что Барецкого не устраивало. Он отметил, что для планов по постройке большого похоронного центра замок Пугачевой ему подошел.

Барецкий указал, что там будет возведен элитный похоронный центр с множеством услуг. Позже морг станет доступен для всех граждан РФ, подчеркнул шоумен.

Помимо ритуальных услуг, Барецкий планирует создать внутри дома музей, посвященный истории похоронного дела, в котором будут проводить экскурсии и продавать необычную атрибутику для проведения похорон, например позолоченные венки и гробы.

Вместе с тем его удивило большое количество небольших помещений в замке Галкина и Пугачевой. Барецкий заявил, что в них он планирует размещать склепы. На территории дома якобы появится некрополь, который он сравнил с некрополем у Кремлевской стены.

Барецкий отметил, что местные жители, узнав о сделке, начали возмущаться и заявлять, что им не нравится идея постройки крематория рядом с их домами.

"Но у нас очень современная очистительная система, поэтому никакого запаха от сжигания трупов не будет. Будет современный центр похоронного дела. Мы будем стараться сделать все", – подчеркнул шоумен.

Он подчеркнул, что после открытия похоронный центр будет доступен для более состоятельных граждан, но другие люди могут обратиться в центр за бесплатной юридической консультацией.

"Также мы займемся благотворительностью вплоть до дарения гробов. У нас будут две мастерские для создания памятников и гробов", – сказал он.

Отвечая на вопрос, что ему сказали Галкин и Пугачева, узнав о его планах, Барецкий ответил, что Галкин выдвинул условие во время сделки, попросив похоронить бесплатно его и супругу. Он согласился и пообещал предоставить им персональный склеп.

Шоумен заявил о желании попасть в Книгу рекордов Гиннесса со своим проектом, который должен стать самым большим моргом в мире.

Оборудование для начала работы постепенно завозится на территорию дома, добавил Барецкий. По его словам, строители быстро справляются с работой, а сам замок не требует сильной переделки. Похоронный центр будет открыт в течение месяца, резюмировал он.

Ранее продюсер Сергей Дворцов подтвердил информацию о продаже замка Галкина и Пугачевой в деревне Грязь. Он отметил, что переговоры о продаже дома длились с осени прошлого года. Тогда был покупатель, который хотел снизить стоимость особняка. Позже другой мужчина якобы согласился купить особняк за первоначальную цену.

