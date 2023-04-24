Пугачева продала замок в деревне Грязь

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) и певица Алла Пугачева продали свой замок в деревне Грязь. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов.

Он отметил, что переговоры о продаже дома длились с осени прошлого года. Тогда был покупатель, который хотел снизить стоимость особняка.

"Был человек, не буду называть его имя, это известный бизнесмен, который хотел приобрести этот дом за 700 миллионов рублей. Но Алла Борисовна не хотела уступать", – указал он.

По словам Дворцова, позже другой мужчина согласился купить особняк за первоначальную цену.

"Он даже был вхож немножко в их семью. Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка все-таки уже состоялась", – уточнил он.

Продюсер указал, что цена особняка составляла 1 миллиард рублей.

Ранее звездный адвокат Сергей Алешкин рассказал о причинах, которые могут помешать Максиму Галкину (признан в России иностранным агентом) продать замок в деревне Грязь. По его мнению, в нынешних условиях заниматься продажей поместья попросту невозможно.

Адвокат напомнил, что любой покупатель, который решит вступить в финансовые отношения с человеком в статусе иностранного агента, может быть признан аффилированным лицом.