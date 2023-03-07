17:59Шоу-бизнес
Адвокат назвал причины, по которым Максим Галкин не сможет продать дом в деревне Грязь
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Звездный адвокат Сергей Алешкин рассказал о причинах, которые могут помешать Максиму Галкину (признан в России иностранным агентом) продать замок в деревне Грязь. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".
На днях продюсер Сергей Дворцов сообщил о новых подробностях продажи замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Дворцов отметил, что Пугачева хотела продать дом еще несколько месяцев назад, но не смогла сойтись с покупателем в цене, а якобы другой потенциальный владелец дома не требовал у нее скидок и готов выкупить всю жилплощадь на условиях Примадонны.
Алешкин же считает, что в нынешних условиях заниматься продажей поместья попросту невозможно.
"Во-первых, как известно, эта недвижимость принадлежит не Пугачевой, а Максиму Галкину. Во-вторых, вывести такие суммы за границу крайне проблематично: из-за текущих ограничений этот финансовый актив рискует остаться в России. Ну а самое главное, что Галкин – иноагент: из-за этой черной метки с ним вряд ли кто-то будет связываться", – сказал адвокат.
Он напомнил о том, что любой покупатель, который решит вступить в финансовые отношения с человеком в статусе иностранного агента, может быть признан аффилированным лицом. Адвокат посоветовал прекратить распускать сплетни вокруг продажи дома.
"Скорее всего, эта недвижимость останется детям – при нынешней ситуации это самый лучший вариант", – добавил Алешкин.
Ранее сообщалось, что глава Кузбасса Сергей Цивилев лишил Галкина наград из-за проукраинского лозунга, который он произнес на концерте в Дубае. Таким образом, губернатор поддержал инициативу регионального совета ветеранов.
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