Глава Кузбасса лишил Максима Галкина наград за проукраинский лозунг

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Глава Кузбасса Сергей Цивилев лишил Максима Галкина (признан в России иностранным агентом) наград за проукраинский лозунг. Об этом сообщается в телеграм-канале Цивилева.

"Губернатор поддержал просьбу регионального совета ветеранов о лишении артиста кузбасских наград: медали "За веру и добро", врученной ему в 2004 году, и ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году", – говорится в сообщении.

В совете ветеранов посчитали, что Галкин не достоин отечественных наград из-за недавно произнесенного украинского националистического лозунга во время концерта в Дубае.

В администрации правительства Кузбасса заявили, что 10 января прошло заседания бюро Кемеровской областной ветеранской организации, на котором и было принято решение лишить артиста Галкина ранее врученных наград.

Депутат Госдумы Сергей Колунов считает, что большинство поддержит лишение Галкина не только региональных, но и федеральных наград, сообщает News.ru.

"Человек отрекся от своей Родины, логично, если Родина откажется от такого гражданина", – сказал Колунов.

Депутат отметил, что Галкин должен быть лишен всех наград, которые получил на своей Родине. У артиста не получится "сидеть на двух стульях", заметил Колунов.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко отреагировала на ситуацию с украинским лозунгом, который на своем концерте произнес артист Галкин. Драпеко считает, что на федеральном уровне необходимо создать закон, который будет лишать артистов указом президента их званий.

Депутаты предложили жесткие меры против звезд, поддерживающих Украину

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!