Галкин произнес лозунг украинских националистов на концерте в Дубае

Фото: телеграм-канал "Лента дня"

Шоумен Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) произнес украинский националистический лозунг в ходе концерта в Дубае.

По данным RT, выступление состоялось 4 января. Со сцены Галкин заявил, что его и просили "быть нейтральным", однако он не может этого сделать.

После этого из зала раздался лозунг Организации украинских националистов, запрещенной в РФ. Галкин переспросил, что именно прозвучало, а когда убедился, что это был лозунг, то продолжил его поддержкой.

Ранее в Сети появилось видео, на котором певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае ответил на националистический лозунг, произнесенный одним из зрителей. При этом артист добавил, что он "вне политики".

Позже Меладзе прокомментировал свой поступок, заявив, что последние девять месяцев живет "с ощущением тяжести и горя".

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