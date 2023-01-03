Меладзе прокомментировал инцидент на частной вечеринке в Дубае

Фото: телеграм-канал "Кровавая барыня"

Певец Валерий Меладзе опубликовал в социальной сети комментарий в связи с инцидентом на корпоративе в Дубае, передает РИА Новости.

В Сети ранее появилось видео, где артист ответил на националистический лозунг, произнесенный одним из зрителей. Позже певец добавил, что он "вне политики".

"Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить", – написал музыкант.

Меладзе выразил надежду на то, что между близкими народами России и Украины установится согласие. При этом он отметил, что последние девять месяцев живет "с ощущением тяжести и горя".

На действия Валерия Меладзе отреагировал председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Депутат Госдумы призвал отобрать у российского певца Валерия Меладзе все звания.

По мнению сенатора Елены Афанасьевой, наказание должно быть еще более суровым – она предложила лишить музыканта российского гражданства.

Валерий Меладзе прокомментировал скандал после концерта в Дубае

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