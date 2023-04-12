Глава ФПБК не исключил извинений перед Пугачевой после проверки на предмет поддержки ВСУ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Если проверка покажет, что певица Алла Пугачева не финансирует Вооруженные силы Украины (ВСУ), то перед ней официально извинятся, заявил председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Об этом сообщает News.ru.

Бородин добавил, что шоумен и муж певицы Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) путешествует по Европе, дискредитирует Россию и Владимира Путина.

"Мы официально предложили следственным органам проверить, не идут ли деньги, которые Алла Борисовна заработала в России, и то, что муж (Галкин. – Прим. ред.) собирает по Европе, на поддержку ВСУ. Конечно, если это все не докажут, то мы перед ней извинимся, официально принесем извинения", – отметил глава ФПБК.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что, скорее всего, Пугачева не причастна к финансированию украинских войск. Ее слова передает радиостанция "Говорит Москва".

Драпеко призвала решать иные, более важные вопросы, которые касаются новых территорий РФ, законодательства и многого другого.

"Если она финансирует ВСУ, то надо подавать (просьбу о проверке. – Прим. ред.). Но думаю, что вряд ли", – отметила она.

Ранее Бородин призвал Генпрокуратуру проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ. Он написал обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова и указал, что, проживая в Израиле, артистка продолжает критиковать спецоперацию на Украине.



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