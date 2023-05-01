Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева прокомментировала смерть модельера Вячеслава Зайцева в своем аккаунте Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

"Прощай, мой друг. Спасибо за все", – написала певица, под опубликованным фото Зайцева в молодости.

На протяжении многих лет Зайцев подбирал Пугачевой наряды для выходов на сцену и красную дорожку.

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. Зайцев является лауреатом Государственной премии и народным художником России, он был ведущим программы "Модный приговор" на Первом канале.

В Доме Моды Зайцева подчеркнули, что наряды модельера были на политиках, телеведущих, спортсменах, артистах эстрады и оперы, космонавтах.



Модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет