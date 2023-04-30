Умер модельер Вячеслав Зайцев

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Модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет. Об этом РБК сообщил сотрудник Дома Моды Зайцева.

"Человек, определявший советскую и российскую моду много десятилетий подряд, новатор, не боявшийся смелых экспериментов", – добавил Первый канал в своем заявлении.

Подчеркивается, что наряды Зайцева были на политиках, телеведущих, спортсменах, артистах эстрады и оперы, космонавтах.

"Многогранный талант – он легко стал одним из лучших ведущих программы "Модный приговор" на Первом канале", – сказано в сообщении.

Он родился 2 марта 1938 года в городе Иваново. В 1962 году модельер завершил обучение в Московском текстильном институте. Через 20 лет Зайцев открыл дом моды, где организовывал показы. В конце 80-х годов его одежду можно было увидеть на подиумах Парижа и Флоренции.

Также его наряды носили Алла Пугачева, Эдита Пьеха и Филипп Киркоров. Кроме того, модельер составлял образы группе "На-На".

Вячеслав Зайцев является лауреатом Государственной премии и народным художником России, он был ведущим программы "Модный приговор" на Первом канале.

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