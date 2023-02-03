Умер модельер Пако Рабан

Фото: AP/Remy de la Mauviniere

Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте модного дома Paco Rabanne.

"Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дизайнера-визионера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет", – говорится в сообщении.

При этом причина смерти не уточняется.

Как сообщил изданию WWD президент подразделения моды и красоты Puig, которому сегодня принадлежит бренд Paco Rabanne, Хосе Мануэль Альбеса, модельер сделал трансгрессию магнетичной.

"Я глубоко расстроен уходом Пако Рабан", – сказал исполнительный президент компании Puig Марк Пуч.

Рабан родился 18 февраля 1934 года в Испании. Первую коллекцию одежды он представил в 1966 году в Париже. Там были 12 моделей, выполненных из бумаги, пластика и металла. Создавая коллекции, он экспериментировал с комбинированием различных материалов.

Наряды известного модельера носили звезды кино, они фигурировали в кинокартинах. Свои первые духи под названием Calandre Рабан создал в 1969 году.



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