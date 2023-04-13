Создательница мини-юбок Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет

Фото: AP Photo/Anne Purkiss

Британский дизайнер, модельер одежды Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет. Она стала известна благодаря созданию мини-юбок.

"Мэри Куант сегодня утром мирно ушла из жизни у себя дома в графстве Суррей", – передает британский телеканал Sky News сообщение близких.

Куант родилась в Лондоне в 1930 году. Она получила высшее образование в художественном колледже Голдсмита. Ее первый бутик был открыт в 1955 году. В 1962 году Куант выпустила коллекцию с мини-юбками.

Считается, что дизайнер вдохновилась идеей феминизма, который в то время начал набирать обороты. Пышные формы девушек уже стали не так популярны, на смену им пришли худые модели с длинными ногами. Тогда модельер решает максимально укоротить длину юбок, чтобы подчеркнуть их красоту.



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