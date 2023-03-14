Дизайнер Диснейленда Ролли Крамп умер в возрасте 93 лет

Фото: wikipedia.org/Christopher Chapman

Мультипликатор и дизайнер Диснейленда Ролли Крамп ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом информирует Deadline.

Он скончался в своем доме в калифорнийском городе Карлсбад. О причинах и обстоятельствах смерти Крампа не сообщается.

Ролли Крамп родился в 1930 году. С самого детства мультипликатор любил мультфильмы студии Disney. В 1952 году он устроился работать в компанию, став ассистентом аниматора. В тот момент в производстве были картины "Питер Пэн", "Леди и Бродяга", "Спящая красавица" и "101 далматинец".

В 1959 году Крамп перешел в отдел по разработке тематических парков и аттракционов. Там он стал осуществлять деятельность как дизайнер. Мультипликатор занимался такими проектами, как "Особняк с привидениями", "Зачарованная комната Тики" и "Базар Страны Приключений".

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