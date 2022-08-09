Модельер Иссэй Миякэ умер в возрасте 84 лет

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Японский дизайнер Иссэй Миякэ скончался на 85-м году жизни, сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, Миякэ скончался в пятницу, 5 августа, от гепатоцеллюлярной карциномы.

Иссэй Миякэ являлся одним из наиболее известных мировых модельеров одежды и производителем духов своего имени. Был представителем концептуальной моды, приверженцем инновационного и одновременно функционального дизайна с применением новых технологий.