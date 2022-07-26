Писательница Татьяна Москвина умерла на 64-м году жизни

Фото: vk.com/moskvina1958

Писательница и публицист Татьяна Москвина скончалась на 64-м году жизни после операции в больнице Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ее супруг, журналист Сергей Шолохов.

"Сегодня в больнице Святого Георгия умерла после операции моя жена Татьяна Владимировна Москвина", – написал Шолохов на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Другой информации о причинах и обстоятельствах смерти Москвиной он не привел.

Татьяна Москвина родилась в 1958 году. Театральный и кинокритик, автор нескольких десятков пьес и книг. C 1986 по 2000 год работала в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. С 2006 года возглавляла отдел культуры газеты "Аргументы недели".