Скульптор Клас Олденбург скончался на Манхэттене

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Американский создатель гигантских скульптур Клас Олденбург скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в Washington Post.

Известно, что скульптор умер 18 июля в собственном доме на Манхэттене. Причиной смерти стали осложнения, полученные Олденбургом после коронавируса.

Скульптор родился 28 января 1929 года в Стокгольме. Он окончил Йельский университет, а после, в 1954 году, получил диплом Института искусств в Чикаго.

Свою известность автор приобрел благодаря огромным фигурам в виде помады, бинокля, прищепки, иглы, фонарика, бейсбольной биты, гамбургера, мороженого, вишни и других предметов. Впервые он представил свои работы широкой аудитории в 1959 году в Мемориальной церкви Джадсона в Гринвич-Виллидж.

Скульптуры автора устанавливали на площадях и в садах больших городов.