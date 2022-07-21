Умер заслуженный тренер СССР Валентин Шиян

Фото: rushandball.ru

Заслуженный тренер СССР по гандболу Валентин Шиян умер на 82-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

Отмечается, что Шиян скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

"С уходом Валентина Михайловича ушла целая эпоха искрометного, зрелищного и умного гандбола, который он прививал своим игрокам. Большинство знавших легендарного наставника людей воспринимают его кончину как личное горе", – говорится в сообщении.

Федерация гандбола РФ выразила соболезнования родным и близким умершего.

