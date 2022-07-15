Умер экс-тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев

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Экс-тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев скончался в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Он ушел из жизни в возрасте 74 лет.

Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность. По данным СМИ, тренер умер у себя дома.

Карьеру футболиста он начал в родном костромском "Спартаке", по ходу карьеры играл за московские ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив". Под руководством Ярцева московский "Спартак" в 1996 году стал чемпионом России, а "Динамо" в 1999 году – финалистом Кубка страны.

Национальную борную России Ярцев тренировал с 2003 по 2005 год. В 2003 году он вывел ее в финальную часть Евро-2004.